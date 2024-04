Le celebrazioni per il 25 aprile. Il ritorno della Colonna della Libertà: "Così rivivrà la Campagna d’Italia"

Sabato torna l’appuntamento con la ‘Colonna della Libertà’, manifestazione itinerante che mantiene viva la memoria degli eventi della Liberazione d’Italia rivolgendosi ad un pubblico segnatamente giovanile. La ‘Colonna della Libertà’ è organizzata da due importanti musei sulla Seconda Guerra Mondiale, che una volta all’anno portano fuori dalle loro mura il contenuto della stessa per avvicinarlo alla popolazione. A sfilare lungo le stesse strade che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia sarà una formazione composta da una base di 110 automezzi militari e 311 figuranti in divise risalenti alla seconda guerra mondiale.

"E’ un’iniziativa che si inserisce all’interno di un ampio programma di eventi nella nostra città – le parole dell’assessore al turismo Matteo Fornasini –, già l’anno scorso l’avevamo riportata a Ferrara grazie alla preziosa collaborazione con il Museo di Felonica. Esattamente come avvenne nel 1945, verrà rievocato l’ingresso dei cornamusieri al momento della liberazione della città: si tratta di un evento con cui vogliamo rievocare la nostra storia, cultura e identità. Le nuove generazioni avranno l’opportunità di avvicinarsi al passato vivendo qualcosa di più tangibile e reale rispetto ad un consueto libro di scuola".

Quest’anno i veicoli storici militari della ‘Colonna della Libertà’, tutti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, percorreranno ancora una volta le vie e i centri abitati che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia, da Cortona (Arezzo) sino a Ferrara, passando per Scarperia. Per molti di questi territori sarà l’80° anniversario, una ricorrenza importante in quanto rappresenta un appuntamento limite per coloro che vissero in prima persona i momenti della guerra.

Sabato, intorno alle 16.30, i veicoli storici faranno il loro ingresso nel centro cittadino provenienti da Argenta, rimarranno esposti in Piazza Trento e Trieste fino alla mattinata successiva prima di ripartire intorno alle 10. La manifestazione partirà nella mattinata di giovedì 25 aprile dalla cittadina di Cortona, in provincia di Arezzo, e attraverserà alcuni luoghi storici della Toscana, prima di giungere sull’appennino bolognese e concludersi poi a Ferrara.