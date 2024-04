’Le Città invisibili’ descritte da Calvino

In occasione dello spettacolo Le città invisibili che vedrà il Collettivo Istantanea sul palco del Comunale venerdì 19 aprile alle 11 e alle 20,30, la compagnia, in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara, mostra per la prima volta la scenografia al pubblico. L’esposizione, aperta a tutti e gratuita, è visitabile dalle 17 alle 19 di venerdì 19 aprile, al Teatro Comunale di Ferrara (corso Martiri della Libertà 5). Undici sculture realizzate da Lucia Peruch aka Lu Lupan, artista residente a Mutonia - Mutoid Waste Company di Santarcangelo di Romagna. Le sculture rappresentano le undici città invisibili descritte dal libro di Italo Calvino, costituito da nove capitoli, ma c’è un’ulteriore divisione interna: ognuna delle 55 città è divisa in base a una categoria, in totale undici, dalle “città e la memoria” alle “città nascoste”. In questo lavoro che fonde diverse forme artistiche, l’impegno creativo di Istantanea si manifesta in un’esplorazione non lineare che rispecchia la complessità strutturale del testo di Calvino. Oggi alle 17,30, si terrà Prima della Prima, conferenza di introduzione all’opera con Piero Di Domenico. Venerdì 19 aprile dalle 17 alle 19 il pubblico potrà visitare la mostra Vedere l’invisibile al Teatro Comunale di Ferrara (corso Martiri della Libertà 5), l’opera Le città invisibili andrà in scena venerdì 19 aprile alle ore 11 e alle ore 20,30 al Teatro Comunale di Ferrara.