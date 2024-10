"Le mie produzioni su Discovery Channel"

Da Vigarano Mainarda al mondo attraverso la tv. Si chiama Tulpa studio ed è la casa di produzione cinematografica e audiovisiva, fondata da Michelangelo Ingrosso, giovane operatore di ripresa e direttore della fotografia, in via dell’Artigianato. In quattrocento metri quadrati, le attrezzature all’avanguardia e la sala di posa, insieme a giovani professionisti che ci lavorano, tutti del luogo, stanno facendo quella differenze che richiamano le eccellenze.

Tanto da essere stato selezionato per la finale territoriale del Premio Cambiamenti per le imprese innovative da Cna Ferrara. E’ qui, negli spazio attrezzati della sede di Vigarano Mainarda, che stanno registrando le puntate della nuova serie di "Sweet Home", il format televisivo condotto da Irene Colombo con Iginio Massari, pasticcere e personaggio televisivo. In questi giorni sono passati per Vigarano trenta pasticceri di eccellenza, tra i più noti in Italia, per registrare le puntate che saranno trasmesse su Discovery Channel, Discovery class e Food Network.

"Sono dodici puntate da trenta minuti – conferma Michelangelo Ingrosso –. La prima sessione è stata il 7 settembre, l’ultima dal 21 al 23 ottobre. Credo che tutte queste persone che stanno confluendo qui, valorizzino il territorio di Vigarano, nel quale come professionista e come persona, credo da sempre. Sono nato qui, ho frequentato le scuole e mi avvalgo di un teem di giovani professionisti del territorio, di Ferrara, Porotto, Pontelagoscuro, Vigarano". Ingrosso ha 37 anni e una laurea in Scienze delle comunicazioni. E’ specializzato in cultura, arte e spettacolo: "Ero un musicista – racconta – ho cominciato producendo un disco e realizzando video musicali. Mi sono appassionato della tecnologia di produzione e sono arrivato qui". Tulpa Studio, oltre a servizi di ripresa fornisce un servizio di noleggio attrezzature per chi vuole lavorare in autonomia. Un’avventura che è già una firma e dove si produce in studio puntate che arrivano in tv. Lo scorso anno Michelangelo ha realizzato un docufilm su Iginio Massari, raccontando la vita del maestro dei maestri che ha influenzato la pasticceria mondiale.

Claudia Fortini