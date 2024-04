Le radici dell’artigianato tra le strade della città

Torna l’iniziativa ’Storie di artigiani e mercanti nella Ferrara antica’, itinerario culturale organizzato da Confartigianato in collaborazione con il Comune, l’Arcidiocesi e altre realtà associative. "L’evento – spiegano i rappresentanti dell’associazione degli artigiani – vuole offrire ai cittadini la fruizione di percorsi culturali attraverso strade e luoghi suggestivi del centro storico, con l’obiettivo, da un lato, di ripercorrere la straordinaria storia cittadina sotto la luce dell’esperienza dei mestieri artigiani e, dall’altro, recuperare l’orgoglio per le radici di un mondo culturale di cui la Confartigianato ne rivendica l’eredità in linea diretta".

L’iniziativa prevede lo svolgimento di due percorsi per le strade di Ferrara, rispettivamente questo sabato e quello dell’11 maggio. Le visite saranno gratuite e avranno carattere interattivo, prevedendo il coinvolgimento diretto, lungo il percorso, di imprenditori artigiani che intratterranno il pubblico con il racconto della propria attività. Nel corso di queste passeggiate i nomi delle vie che verranno rievocati saranno soprattutto quelli delle associazioni di categoria dell’epoca: Fabbri, Orefici, Sarti, Merciai, Beccari, Callegari, Speziali e molti altri. "La nostra città custodisce ancora appieno la storia delle arti e dei mestieri che un tempo lungo le nostre strade si esercitavano – sottolinea il sindaco Alan Fabbri –, pensiamo a via Armari e ad altri luoghi del centro che tramandano fino a noi la storia del loro passato. Da anni, anche grazie all’impegno di Confartigianato, valorizziamo le tradizioni locali con iniziative rivolte alla comunità. Un plauso a questi eventi che faranno scoprire in due diversi percorsi una parte del passato della città, attraverso le storie degli artigiani e dei mercanti della Ferrara antica". Nel tour sono comprese anche diverse chiese del centro storico.

"Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – spiegano Graziano Gallerani e Paolo Cirelli, presidente e segretario di Confartigianato – perché rappresenta un modo per conoscere e scandagliare a fondo le nostre origini, le nostre radici. Ferrara è una città che trasuda spirito artigiano e che in qualche misura è stata fortemente condizionata dalla presenza degli artigiani che, ora come allora, ne rappresentano un valore aggiunto fondamentale. Artigianato, dunque, è sinonimo di bellezza, di lavoro, di tradizione e soprattutto di cultura. Riscoprire questo immenso patrimonio significa, prima di tutto, valorizzarne una parte di storia fondamentale e imprescindibile. Quella degli artigiani e dell’artigianato". All’incontro sono intervenuti anche Massimo Manservigi, vicario generale dell’Arcidiocesi, e Francesco Buttino, funzionario di Confartigianato.

Lauro Casoni