Le scelte del mondo dell’impresa "Noi, pilastri per le comunità"

Un rinnovo e una new entry nei gruppi dirigenti di Confartigianato. Nei giorni scorsi, infatti, il consiglio di presidenza si è riunito e ha decretato la massima carica all’organizzazione ferrarese. Una nomina di cruciale importanza per tutto il sistema e che conferma il ‘ticket’ consolidato alla guida dell’organizzazione con il segretario provinciale Paolo Cirelli. E’ stato confermato presidente provinciale Graziano Gallerani, che di fatto proseguirà il mandato svolto sin qui. Inoltre l’assemblea dei giovani imprenditori ha designato alla presidenza Filippo Manfrin, che succede nella carica di presidente provinciale del gruppo giovanile a Stefano Ciammarughi. Entrambe le elezioni sono avvenute per acclamazione e questo, secondo il segretario provinciale di Confartigianato, Paolo Cirelli, è la conferma di un clima "di grande fiducia e coesione che caratterizza la squadra di imprenditori che la nostra organizzazione si onora di rappresentare". "Sono molto felice di proseguire questo mandato, che seguirà sempre il solco delle politiche sindacali degli organismi regionali e nazionali della Confederazione – così il presidente provinciale e vicepresidente regionale, Graziano Gallerani – perché sono convinto che per il mondo dell’artigianato e della pmi si stia aprendo una fase particolarmente complessa ma al contempo sfidante. Sul nostro territorio, così come più in generale a livello nazionale, le nostre imprese rappresentano veri e propri punti di riferimento per le comunità, per la sua coesione. Il mio impegno sarà, dunque, proseguire nell’affermazione del ruolo cardine delle nostre aziende all’interno delle realtà nelle quali sono inserite, cercando il più possibile di declinare il lavoro nel solco di quello ‘spirito artigiano’ che ci caratterizza e ci distingue". Anche Filippo Manfrin conferma questo intendimento che verrà declinato nel suo ruolo di presidente dei giovani. "Rappresentare un gruppo di giovani imprenditori che si sta rafforzando giorno dopo giorno – spiega il neo eletto presidente – è per me un grande onore ma al contempo una responsabilità. Sono certo che con l’aiuto di tutte le articolazioni dell’organizzazione riusciremo a fare un grande lavoro assieme. Il primo obiettivo di noi giovani è senz’altro quello di interpretare nella contemporaneità i valori che ci sono stati tramandati. E, in questo senso, cercare di raccontare l’artigianato al di là dei pre-concetti, rendendolo il più possibile appetibile anche alle giovani generazioni. Di giovani artigiani e piccoli imprenditori ce n’è davvero bisogno".