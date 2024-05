Letteratura per ragazzi, gran finale. Iniziano i ’Sabati del Guercino’

CENTO

Sabato ricco di appuntamenti a Cento. Oggi alle 11, infatti, a Cento, nel salone di rappresentanza Credem, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio di Letteratura per Ragazzi, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e giunto alla sua 45° edizione e finalmente si conoscerà la classifica finale dei finalisti. "Le votazioni si sono chiuse ieri pomeriggio e gli autori scopriranno la classifica finale solo questa mattina - dice Elena Melloni coordinatrice del Premio - anche se sono tutti autori abituati alle competizioni, la tensione si fa sentire fino all’ultimo minuto, soprattutto quando si pensa che la giuria popolare era formata da oltre 14mila bambini di tutta Italia, e di alcune scuole all’estero". E cominciano da oggi anche i tre ‘Sabati del Guercino’ nella loro seconda edizione. A partire da Piazza del Guercino, le vie del Centro Storico saranno sede di degustazioni ed eventi che coinvolgeranno grandi e bambini, musica dal vivo, laboratori, workshop, visite alla Pinacoteca Civica Il Guercino, itinerari in bicicletta, aree gioco gratuite per bambini e tanto altro, organizzato dal legame tra comune, Iscom Group, Ascom Ferrara, Confesercenti Ferrara, Cna Ferrara e Feshion Eventi. Acquistando in piazza o on line il ticket da 155 euro si avrà diritto a 4 degustazioni, in un calice di vetro previa cauzione da 5 euro e ovviamente la cartina dove trovare i luoghi aderenti e il programma.

Oggi, oltre a degustare i vini del nord, il programma prevede dalle 17 alle 22 Dj Set al Teatro Caffè di Corso Guercino, dalle 17.30 alle 21 il trio musicale "Esc trio" alla Farmacia, dalle 19 alle 22 il gruppo musicale "I Bolliti" da Cencio, dalle 19.30 alle 22 i Clochart in piazza Guercino. Novità di quest’anno, le aree bimbi con Mini Formula Kids (macchinine a pedali), Bricktable, Mini Trattori a pedali, giochi antichi e truccabimbi in piazza del Guercino, piazza Cardinal Lambertini e Giardino Zanandrea. La Pinacoteca avrà la chiusura posticipata alle 22 e per oggi è organizzata anche la biciclettata ‘Il Guercino in Bicicletta’, alle 15 per un percorso guidato in bicicletta fra Cento e Renazzo, con la collaborazione di Pedalalenta Fiab, in Pinacoteca la visita guidata alle 17.30 ‘Mangiare con gli occhi: arte, cibo e vino’ e dalla attività commerciali del centro.