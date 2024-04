Letteratura per ragazzi, i cinque giorni del Festival

CENTO

Tutto pronto per il Festival del premio letteratura ragazzi, giunto ormai alla 45esima edizione, ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cento, di Ibby e del Cepel – che quest’anno si terrà da lunedì 29 al 4 maggio. Il calendario di questa edizione prevede 5 giorni ricchi di eventi ed ospiti illustri rivolti ad un pubblico di ogni età, con spettacoli e incontri che animeranno il centro storico della città, facendo confluire a Cento numerose scuole e famiglie. Si susseguiranno: incontri con importanti e noti ospiti, firmacopie con autori di libri, spettacoli, laboratori per ragazzi, proiezioni di film, mostre, convegni, letture per bambini, discussioni sul ruolo dei premi di letteratura e tanto altro. Prima di presentarvi il programma completo degli eventi in partenza dal 29 aprile, ci sarà uno spin-off in anteprima è previsto per venerdì 19 alle 9.30 presso il salone di Rappresentanza Credem. Qui, i ragazzi delle scuole primarie avranno l’opportunità di conoscere Enne Koens, autrice olandese del libro finalista ’Da qui si vede il mondo intero’, in un incontro moderato e tradotto da Olga Amagliani. Un secondo turno è previsto alle 11.