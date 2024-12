Libano e Palestina sotto le bombe ’Educazione è speranza’ con Avsi

Domani, nella Sala Estense di piazza Municipale, si terrà, alle 19, un incontro dal titolo ’Educazione è speranza’, a sostegno della Campagna ’Tende 2024’ di Avsi, un’organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario con oltre 350 progetti in 42 paesi del mondo, inclusa l’Italia.

La fondazione Avsi realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in vari settori, con particolare attenzione all’educazione. Nella sua azione la prima attenzione è rivolta alla difesa e valorizzazione della dignità della persona, cardine di ogni progetto. Ogni persona è accompagnata attraverso la scoperta di sé, e al riconoscimento che ogni individuo è una risorsa. Tutti i progetti sono concepiti come strumenti per la promozione di questa consapevolezza nelle persone coinvolte, che creano un impatto capace di generare cambiamenti in positivo. Ogni anno Avsi promuove una raccolta fondi e diverse attività di sensibilizzazione per sostenere progetti dedicati allo sviluppo e alla pace. Il tema scelto per quest’anno è ’Educazione è speranza: sostienila con noi’. Un invito – dicono gli organizzatori – a riconoscere che la speranza è la certezza che la vita sia un bene. Interverranno diversi testimoni che vivono la speranza nella loro esperienza quotidiana, sia essa in Uganda, in Libano, in Palestina sotto le bombe o a Ferrara tra i banchi di scuola, e che per questa speranza si assumono il rischio di costruire luoghi di educazione e di pace, coscienti che ’le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell’uomo’. Abbiamo bisogno tutti di vedere, di lasciare spazio a gente che vive così, perché ciò che ci educa è una presenza, un popolo che vive e costruisce".