L’influenza non cede il passo. Siamo in fascia di alta intensità. La difesa è ancora il vaccino

FERRARA

Con un’incidenza di 17,42 casi per mille assistiti, il territorio di Ferrara si trova nella fascia di intensità alta per le sindromi simil-influenzali in questo inizio anno. Visto l’andamento delle infezioni da virus respiratori – aggiornato nei bollettini della sorveglianza RespiVirNet – che in questo periodo sta determinando un elevato accesso ai pronto soccorso in regione e anche nella nostra città, emerge l’importanza di proteggere la popolazione, in particolare i soggetti fragili, contro l’influenza stagionale e il Covid grazie ai vaccini. Le campagne vaccinali antinfluenzale e antiCovid-19 sono ancora attive e questi vaccini possono essere co-somministrati nella stessa seduta. A ribadirlo è l’Ausl che ricorda anche le modalità di vaccinazione. Dall’inizio della campagna sono state somministrate 75.914 vaccinazioni antinfluenzali e 21.107 vaccinazioni anti Covid sul territorio, ma appunto c’è ancora tempo per vaccinarsi

Influenza. La vaccinazione antinfluenzale può essere ancora effettuata dal medico di medicina generale. La campagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone a rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa, oltre naturalmente agli ultrasessantenni. Il vaccino è gratuito e raccomandato anche ai bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni, per cui è possibile inviare mail di richiesta appuntamento a vaccinazioniminori@ausl.fe.it. Il vaccino potrà essere somministrato presso i servizi vaccinali a pagamento su richiesta degli interessati a soggetti sani che rientrano nella fascia d’età 7 anni - 59 anni. In questi casi, trattandosi di prestazioni facoltative e non incluse nei Livelli essenziali di assistenza, si applica il pagamento di 22 euro a dose