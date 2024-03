Lions, ecco il nuovo Consiglio

Martedì scorso si è tenuta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali del Lions di Cento, con un’alta partecipazione al voto, a testimonianza che la partecipazione dei soci alla vita del Club è viva e coerente con la forza dimostrata nella azione umanitaria del Club. Il prossimo consiglio che sarà in carica dal primo luglio 2024 al 30 giugno 2025 vede presidente Franco Zuffi, segretario Gianluca Cazzola, tesoriere Arianna Tassinari, cerimoniere Elena Bastelli, past presidente Andrea Bregoli, vicepresidenti Marina Malagodi e Riccardo Galli, presidente Comitato Soci Corrado Martin, per il Comitato Service Paolo Montanari, censore Gianni Negrini, consiglieri Alessandro Pirani, Davide Mattioli, Enzo Volta, Leo Advisor Paolo Moretti.