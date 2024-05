Locali e parchetti sotto la lente

Altre due giornate di controlli degli agenti delle volanti insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Bologna. Sotto la lente il Gad ma anche specifico piazza Travaglio, porta Paola, via Baluardi, via delle Chiodare, via della Ghiara e zone limitrofe. I controlli sono stati estesi anche ai giardini di viale Cavour e zone limitrofe dove è stata rintracciata una persona denunciata per reati in materia di soggiorno sul territorio. Controllato un esercizio commerciale e i relativi avventori, portati in questura per approfondimenti.