L’ortofrutta fa bene alla salute. In classe l’educazione alimentare

Sarà la scuola d’Infanzia comunale "Cadore" di Copparo, venerdì alle 9.30, a ospitare il primo appuntamento annuale di "Merendiamo in Salute". Si tratta di un progetto – partito otto anni fa - di educazione alimentare per la salute e sani stili di vita proposto da una cordata di istituzioni ed enti, pubblici e privati. I bimbi assisteranno ad una breve narrazione riguardo i benefici nutraceutici apportati all’organismo umano dal consumo frequente e costante dell’ortofrutta, specie se di stagione, attraverso il commento guidato di immagini illustrate; poi il rientro fra i banchi, con la merenda in classe proposta in forma ludica dalle educatrici. "Ci sarà come di consueto la collaborazione di Confagricoltura Ferrara – ha ricordato Gian Marco Duo, funzionario locale della stessa organizzazione di rappresentanza – e delle aziende agricole associate, che si adoperano con grande disponibilità a fornirci, all’occorrenza, frutta e verdura di stagione per questo tipo di iniziative: si partirà con i kiwi e con le mele". All’esperienza, nata dal programma Costruiamo Salute istituito tra Regione Emilia Romagna e Servizio Sanitario Regionale, partecipano il Coordinamento pedagogico di Terre e Fiumi, il Consorzio RES, l’Azienda Usl di Ferrara, Confagricoltura Ferrara, l’associazione AdiCo (Diabetici Copparo), con il patrocinio del Comune di Copparo. Gli incontri saranno tenuti dal dottor Dario Pelizzola, con l’apporto delle educatrici.

v.f.