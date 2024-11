Maria Luisa Pacelli nominata direttrice dell’Accademia Carrara

Da dicembre l’Accademia Carrara di Bergamo avrà una nuova direttrice. Parliamo di Maria Luisa Pacelli, direttore della Pinacoteca nazionale di Bologna fino a qualche settimana fa e prima ancora delle Gallerie d’arte moderna e contemporanea della nostra città. La sua nomina è arrivata durante un Cda straordinario della Fondazione accademia Carrara, convocato d’urgenza ieri mattina dopo le dimissioni di Martina Bagnoli, rimasta alla guida della Carrara solo per otto mesi, che due settimane fa aveva lasciato il suo incarico per essere entrata in rotta di collisione con il general manager, Gianpietro Bonaldi. Il Cda della Fondazione, il cui presidente è la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, ha deciso di muoversi in fretta per la nomina del nuovo direttore. Pacelli era uno dei candidati finalisti del bando che si è chiuso a marzo 2023, senza indire un avviso, al termine del quale era stata scelta Martina Bagnoli. La sindaca Carnevali e l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Sergio Gandi hanno spiegato che "il nuovo direttore è stato scelto sulla base del profilo e che la candidata, interpellata, non si è di certo fatta pregare. La Carrara è ambita, prestigiosa". Maria Luisa Pacelli, che assumerà la direzione della Carrara da dicembre e per quattro anni, ha fatto sapere che "l’Accademia Carrara è l’ideale per mettere in campo la mia esperienza nell’ambito della programmazione culturale, delle relazioni nazionali e internazionali e del rapporto con il territorio e le sue comunità. Sono onorata e convinta di poter dare un contributo significativo all’ulteriore crescita di questa importante istituzione". Una settimana fa Pacelli aveva lasciato il ruolo di direttrice della Pinacoteca nazionale di Bologna spiegando "che il mancato rinnovo è dovuto a ragioni tecniche".

m.a.