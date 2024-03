Martiri della Macchinina, oggi la commemorazione

GORO

Oggi, nella sala consiliare del Municipio di Goro, si terrà la cerimonia commemorativa dell’80° anniversario dell’Eccidio della Macchinina, in cui vennero uccise cinque persone per mano fascista. L’evento inizierà alle 9.45 con i saluti delle autorità, tra cui il sindaco di Goro Maria Bugnoli, il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, la consigliera regionale Marcella Zappaterra e l’assessore Daniela Mangolini. Seguirà l’intervento ‘La ricerca della verità’, a cura del direttore dell’Archivio di Stato Davide Guarnieri; dalle 10.30 le presentazioni educativo-culturali vedranno protagonisti gli studenti dell’I.C. ‘A. Manzoni’ sotto la guida del dirigente scolastico Gianni Luca Coppola, e le classi quinte della scuola primaria di Goro con il progetto ‘Ricercare la pace’ e la classe 3° F della scuola secondaria di 1° grado di Goro con il progetto ‘Cronisti in classe’. Poi, alla presenza del prefetto Massimo Marchesiello, saranno ricordati Lotario Tiberio Buzzi, Nino Conventi, Giulivo Farinelli, Albino Gennari e Silvano Viviani, internati nei lager nazisti. Sarà inaugurata la mostra ‘Le vite spezzate dei Martiri della Macchinina’, curata da Odino Passarella e Nickolas Bellotti, e alle 11.45, al Monumento ai martiri, poi gli interventi di Antonella Guarnieri (Anpi Ferrara), dello scultore Maurizio Bonora e dei famigliari dei martiri.