Marzo: Fiera, tutti assolti

Il mese di marzo si apre all’insegna di una svolta in uno dei processi che più hanno fatto discutere: la vicenda delle presunte mazzette in Fiera. Il 12 marzo la vicenda, che vedeva imputati gli ex vertici dell’ente, si conclude con quattro assoluzioni e un proscioglimento (prescritti due capi di imputazione). A fine mese, la procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta sui focolai e decessi Covid alle case di riposo Caterina e Paradiso. Nelle stesse ore, il fratello di Willy Branchi, giovane assassinato nel 1988 a Goro, lancia l’ultimo appello per la verità, con quattro cassette delle lettere per raccogliere informazioni.