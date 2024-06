Mesola, primo Consiglio. Definita la giunta di Duò

MESOLA

Si è svolto l’altra sera nella sala consiliare di Mesola il primo consiglio comunale della legislatura della neo sindaca Lisa Duò alla guida della lista "Uniti per Mesola". La seduta pubblica ha visto la partecipazione attiva della maggioranza e della minoranza, con il capogruppo di opposizione Gianni Michele Padovani che ha augurato buon lavoro alla squadra di governo. Padovani ha sottolineato che il gruppo di minoranza, composto anche da Stefano Bellini, Davide Bordini e Lara Fabbri, lavorerà con impegno per rappresentare gli elettori che li hanno votati . Il consigliere Davide Bordini, nel suo intervento ha argomentato una riflessione sui 42 voti di differenza tra i due candidati sindaci, sottolineando la bassa affluenza alle urne corrispondente solo al 57,39% degli elettori, in cui hanno votato più uomini, 1631 (59,61%), che donne, 1583 (55,27%). A dimostrazione di una disaffezione dell’elettorato mesolano anche alle amministrative. Uno dei momenti salienti della seduta è stata la surroga della consigliera dimissionaria Licia Peddis, sostituita da Susanna Roma, dopo le rinunce di Samanta Scarpa e Bruno Cattozzi. Successivamente, si è svolto il giuramento della neo sindaca Lisa Duò, che poi ha annunciato i membri della giunta con le rispettive deleghe. Al vicesindaco Alessandro Tancini sono state assegnate le deleghe all’agricoltura, ambiente, viabilità, sport, associazionismo, caccia e pesca.

All’assessora Gessica Massarenti le deleghe al bilancio, istruzione pubblica, servizi al cittadino e trasporti. All’assessore Simone Seghi le deleghe al commercio, turismo, protezione civile, eventi e fiere e all’assessora Tamara Finotelli le deleghe ai Servizi Sociali e tutela degli animali. Tutte le altre deleghe, inclusi lavori pubblici, urbanistica, cultura, saranno in corpo alla sindaca Lisa Duò. Altro punto all’ordine del giorno è stata l’elezione della commissione elettorale. Sono state elette le consigliere Susanna Roma, Irma Prando e Lara Fabbri. Davide Bordini, Ivan Crivellari ed Elisa Foli sono stati eletti come componenti supplenti. La seduta ha rappresentato un momento importante per l’avvio della nuova amministrazione, con l’obiettivo di lavorare per il bene della comunità di Mesola. La sindaca Duò e la sua squadra hanno espresso determinazione nel voler portare avanti progetti e iniziative in risposta alle esigenze dei cittadini

Guendalina Ferro