Ferrara, 6 dicembre 2020 - E' apparso anche in piazza Municipale, nella notte, il misterioso monolite metallico, che in qualche modo ricorda quello del film Odissea nello Spazio. Misterioso e anonimo, come quelli che da giorni stanno invadendo i social in ogni parte del mondo. Dallo Utah alla California, dalla Romania a Lanuvio (una cittadina del Lazio), la singolare moda del monolite non risparmia neppure la nostra città.

La fattura è evidentemente artigianale (la lamiera è assemblata alla meglio e rivettata con alcuni bulloni), e non fa certo pensare a un'intelligenza aliena. Semmai a un fenomeno di emulazione amplificato dai social mnetwork. In ogni caso, dopo essere apparso nel cuore della notte, il bizzarro artificio è rimasto in piazza Municipale senza che nessuno ne abbia attuato la rimozione. Forse pensando che qualcuno, autorizzato, lo avesse collocato.

Ai giornali una laconica mail di rivendicazione, scritta in inglese: "Alle 5 del mattino un monolite è stato collocato in piazza Municipale". La firma del messaggio, bizzarra come il monolite, è quella di Fox Moulder. Il protagonista della serie tv X-Files.