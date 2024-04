Monumenti simbolo. Dall’acquedotto a Garibaldi. Prendono il via tre restauri

Tre restauri in successione che da qui all’inizio dell’estate riconsegneranno ai ferraresi alcuni monumenti simbolo della città. L’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi ha presentato ieri mattina i lavori di riqualificazione di tre luoghi tanto cari alla comunità: la fontana dell’Acquedotto, il monumento ai caduti di Succi, Malagutti e Parmeggiani e per ultimo quello dedicato a Giuseppe Garibaldi. Per quanto riguarda la statua e la fontana dell’Acquedotto, in piazza XXIV Maggio, l’intervento è rivolto al restauro complessivo della vasca della fontana, mentre la statua monumentale e le due vasche sottostanti che completano l’opera saranno oggetto di molteplici interventi di restauro con la finalità di riportare il monumento al suo stato originale. L’opera lapidea si presenta infatti ricoperta di un’infestazione biologica di muschi e licheni dovuta, oltre che all’esposizione agli agenti atmosferici, allo scorrere dell’acqua e alla presenza di fessurazioni ed escoriazioni nella pietra.

Il progetto è stato aggiudicato all’impresa GidArte, i primi lavori sono stati già avviati e si prospetta un cantiere di circa due mesi. Oltre ai vari interventi di restauro, sono in programma la verifica della stabilità degli elementi e la riadesione, la rimozione di depositi superficiali così come la pulizia totale del monumento. Anche per il monumento a Succi, Malagutti e Parmeggiani, sulle mura di viale IV Novembre, si provvederà a un intervento radicale di pulizia e alla successiva installazione di un impianto di illuminazione, per un importo totale di circa 48mila euro.

Il monumento, chiaramente trascurato e deteriorato, oltre ai danni causati dal tempo e dalle intemperie è stato oggetto anche di alcuni atti vandalici: il rivestimento alla base è lesionato in diversi punti, e le giunture sono mancanti. L’intervento proposto dall’impresa aggiudicatrice Fabricarestauri è rivolto al restauro del monumento nella sua interezza: la durata dei lavori è stimata anche in questo caso in 60 giorni.

Interventi di riqualificazione, infine, pure per il monumento a Giuseppe Garibaldi, nei giardini di viale Cavour: i lavori sono iniziati lo scorso 2 aprile, e si prevede una durata di circa tre mesi. L’impresa aggiudicatrice Ducale Restauro si impegnerà a verificare la stabilità degli elementi, pulire il monumento ed integrare parti mancanti, concludendo i lavori con una stesura di vernice protettiva. I tre gradini del basamento, il garibaldino di bronzo poggiante sul plinto e l’obelisco in marmo sostenente il busto di Garibaldi saranno oggetto di molteplici interventi di restauro che avranno la finalità di riportare il monumento alla sua forma originale. "Continuiamo ad aver cura della nostra città, non solo per quanto riguarda i nostri gioielli più importanti, ma occupandoci anche di altri monumenti del nostro patrimonio che hanno bisogno di attenzione. Abbiamo infatti avviato un pacchetto di tre interventi di manutenzione straordinaria, per complessivi 100mila euro, per il restauro della statua che decora uno dei luoghi che sono nel cuore di tanti ferraresi, ossia l’acquedotto monumentale, e di altri due monumenti che ricordano personaggi storici importanti", ha spiegato l’assessore Maggi.