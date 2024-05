Morti sul lavoro, esperti a confronto

Oggi, su iniziativa della Rete provinciale dei comitati unici di garanzia (Cug) e grazie all’impegno profuso dalle e dai componenti del gruppo di lavoro ‘Salute e sicurezza’ della Rete, si affronterà, a tutto tondo, il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso dell’iniziativa ‘Il lavoro in prima linea: le persone al servizio delle persone’. Diversi e autorevoli saranno le relatrici e i relatori che animeranno i lavori della mattinata che si terrà in sala Estense a partire dalle 9.30 e fino alle 13. Apriranno e chiuderanno l’iniziativa le studentesse e gli studenti del conservatorio, che suoneranno dal vivo alcuni brani. "La scelta dell’argomento per la mattinata di confronto e riflessione è stata molto naturale, stanti i crescenti e preoccupanti episodi che la cronaca ci restituisce su tale tema: è fondamentale promuovere una cultura della legalità, in termini di prevenzione". Queste le parole di Annalisa Felletti, consigliera di Parità della Provincia e presidente dell’assemblea della Rete provinciale dei Cug a cui seguono quelle di Roberta Russo, presidente del Cug dell’Università di Ferrara e presidente del comitato di coordinamento della Rete provinciale dei Cug: "Dobbiamo tenere accesi i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro offrendo, anche attraverso testimonianze dirette e consigli di esperti, strumenti utili a ciascuno per poterla assicurare".