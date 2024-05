Movida, notte agitata. Alcol venduto ai minori. Due minimarket nei guai

Vendono bottiglie di birra e vodka a cinque minori e due minimarket del centro finiscono nei guai. La polizia amministrativa ha elevato multe per 2mila euro nei confronti delle attività. Le sanzioni sono arrivate nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno della diffusione delle bevande alcoliche vendute ai minorenni della provincia estense. La squadra operativa della divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Ferrara ha concentrato la sua attività nei confronti di due minimarket del centro cittadino che hanno venduto a cinque ragazzi minorenni bevande alcoliche e superalcoliche senza preventivamente accertarsi della maggiore età dei clienti. L’intervento del personale della squadra volante, ha consentito di individuare ragazzi minori in evidente stato di alterazione alcoolica in procinto di accedere ad un locale ricettivo cittadino. In quella occasione i minori hanno riferito agli operatori di polizia di aver acquistato le bevande (vodka e birra) nel centro cittadino di Ferrara. I minimarket sono stati poi individuati dalla scrupolosa attività di accertamento della squadra operativa della divisione polizia amministrativa. La Questura ha quindi provveduto ad informare delle sanzioni amministrative anche il settore commercio del Comune per le attività di monitoraggio degli esercizi pubblici del centro cittadino.