Musica, gastronomia e giochi. Week-end con il Bosco Integrale

CENTO

Torna l’Apriti Bosco Festival, al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi e sarà stasera domani e domenica e poi dal 31 al 2 giugno per sostenere i diversi progetti legati all’integrazione tra persone e natura e all’inclusione, quest’anno è dedicata al rispetto dell’ambiente e, atteso, il live dei Disco Club Paradiso. Tante le attività diurne per bambini e adulti, dai laboratori alle passeggiate, i tour, i momenti benessere, gli scacchi mentre le serate saranno contraddistinte da musica live, dj set e spettacoli. Tra le novità di questa edizione, ci sarà un Dj Contest dei dj del Bosco che saranno votati dal pubblico e il ritorno dei talk dal titolo "Storie verdi" dedicati alla natura e tenuti da esperti. Per la musica Disco Club Paradiso nella giornata inaugurale, il progetto "Il Sud che (R)esiste" con brani autografati, letture e testimonianze di DescargaLab, in collaborazione con Presidio Libera del Centopievese nell’ambito della settimana della legalità, "Passione in musica". Le più belle melodie tratte dal repertorio internazionale, da Strauss a Morricone con Gen Llukaci al violino e Denis Biancucci al pianoforte, il "Tributo a Battisti" di Canzoni Stonate, Parolima e Loft74. E ci sarà anche la danza "Il giorno in più" a cura di Federica Malavolti e dei ragazzi di Anffas Cento e Coccinella Gialla mentre la chiusura del Festival sarà lasciata a "Improv Summer" spettacolo di improvvisazione teatrale di ImproLabArt. Ci sarà il punto bar, l’angolo del cibo curato dai volontari con panini, gnocchini fritti, patatine fritte, crostata e macedonia. Festival che ha ricevuto la certificazione Plastic Free. "Siamo davvero contenti di essere arrivati alla terza edizione dell’Apriti Bosco Festival – afferma Michele Novi (foto), presidente della Fondazione Caterina Novi – una manifestazione che continua ad essere un emblema di condivisione".