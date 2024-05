Niente più pasti per i bisognosi. Chiude la mensa della Caritas

Domani chiude definitivamente il servizio distribuzione viveri erogato dalla Caritas alle persone bisognose. "Motivi logisti e burocratici", spiega in sintesi il responsabile Maurizio Preda. Per aiutare e sostenere chi non ha di che mangiare, o chi ha penuria di beni di prima necessità, se ne va dunque un’altra importante fetta della solidarietà argentana. Un’attività che ha dato assistenza a 120 famiglie, inizialmente erano 20, ma con richieste in continuo aumento. Il tutto dopo la sofferta serrata, nel 2018, della mensa "Vado a pranzo a casa mia", aperta cinque anni prima. Ai meno abbienti insomma, dai pensionati soli con una misera pensione al minimo sino a chi aveva perso il lavoro, resta comunque aperto l’"Emporio Solidale".

n.m.