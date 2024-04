"Noi costruiremo il futuro, serve responsabilità. Quello che sprechiamo, danno per l’ambiente"

CON LA TESTA NEL PIATTO!

Quest’anno, in classe, abbiamo affrontato un argomento molto importante: l’alimentazione. Abbiamo cercato di sviscerare l’argomento, seguendo tre filoni: “La salute nel piatto” (che cosa serve al corpo per vivere sano), “Produzione alimentare e ambiente” e “A tavola con lo specchio”. Ci siamo cimentati in questo lavoro per “portare a casa” informazioni utili per il nostro futuro, anche come cittadini attivi. Noi giovani costruiremo il futuro e saremo noi ad orientare le scelte di consumo e a diffondere la cultura di un’alimentazione sostenibile. Per questo, l’argomento ci ha dato un gran senso di responsabilità: quello che mangiamo, ma anche ciò che non mangiamo o, meglio, che sprechiamo ha un grande impatto sull’ambiente. Questa è stata la nostra partenza: la piramide alimentare, rappresentazione di ciò che serve al nostro corpo per crescere e vivere in salute. Dopo una valutazione degli alimenti e dei loro valori nutritivi, siamo stati messi di fronte al fatto che la loro produzione in allevamento e agricoltura è spesso in contrasto con la buona salute della Terra. Non ne eravamo così consapevoli! Come risolvere, considerato il fatto che molti danni sono già evidenti e che la soluzione si pone anche sulle nostre spalle? Noi siamo coloro che dovremo mantenere una grande attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente, anche in ambito agro-alimentare.