Nuove sinergie per donare sangue La convenzione fino al 2024

Una rinnovata sinergia per il servizio di donazione. Si è svolta giovedì mattina a Cona la conferenza stampa di presentazione della convenzione fra le aziende sanitarie ferraresi, l’Avis di Ferrara e la Fidas di Renazzo. All’incontro erano presenti la dott.ssa Monica Calamai, Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria e dell’Azienda Usl di Ferrara, il dott. Gianluca Lodi, Unità Operativa di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, Davide Brugnati, presidente Avis provinciale, Sergio Mazzini, presidente Avis comunale e Paolo Tassinari, vice presidente Fidas Renazzo. La collaborazione tra azienda ospedaliero-universitaria e Ausl di Ferrara, con Avis e Fidas Renazzo, è stata rinnovata e resa più operativa attraverso la stipula di una nuova convenzione valida per il triennio 20222024.

L’atto va a definire dettagliatamente la collaborazione tra le due aziende sanitarie e le associazioni che operano sul territorio provinciale. Sia per quanto riguarda l’attività vera e propria di raccolta sangue, sia per le iniziative mirate ad accrescere ulteriormente la sensibilità della cittadinanza su questo aspetto e, conseguentemente, ad aumentare le donazioni. "La collaborazione – ha sottolineato la direttrice generale Calamai – col terzo settore è, e sarà sempre più, strategica per l’erogazione di servizi sanitari qualificati. In quest’ottica le associazioni che si occupano di donazione di sangue svolgono un ruolo di grande rilievo. Uno dei compiti della convenzione sarà anche quello della prevenzione, oltre a rimarcare l’importanza della donazione. In quest’accordo si è fatto una visione complessiva e sintesi unica dei servizi, mettendo in rilievo gli obbiettivi specifici del progetto". A ringraziare le aziende sanitarie ferraresi Davide Brugnati ha ricordato come: "Tra gli obbiettivi quello d’implementare la donazione del plasma". Paolo Tassinari ha voluto ringraziare Avis, rimarcando poi il ruolo di Fidas. Nel suo intervento Sergio Mazzini ha elencato le campagne di prevenzione e sensibilizzazione, tra queste quella sul diabete, alimentazione e talassemia. A questa si aggiunge quella sull’annosa vicenda delle morti sulla strada.

Mario Tosatti