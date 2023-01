Nuovo look in centro Ripartono i lavori in via Mazzini

Cambia il look del centro di Argenta. I lavori riqualificazione si erano interrotti per consentire alla cittadina di godere del periodo natalizio in serenità, senza l’ostacolo del cantiere aperto. La prossima settimana ripartiranno nella centralissima via Giuseppe Mazzini, un intervento finanziato dalla legge regionale 41 dedicata al sostegno e alla valorizzazione dei centri storici. Il cantiere prevede la realizzazione del secondo lotto, dopo il primo intervento realizzato tra novembre e dicembre. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale compresa tra piazza Mazzini, incrocio via Don Minzoni, fino all’altezza della torre del Primaro che si affaccia su piazza Garibaldi. Il cantiere avrà probabile durata di circa due mesi e si dovrebbe concludere, in assenza di impedimenti, a fine marzo. Una volta terminato questo cantiere, proseguiranno i lavori nel tratto di via Matteotti che va dall’incrocio con via Mazzini fino all’incrocio con via Felino Campana.