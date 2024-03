Nuovo servizio, arriva l’infermiere

Prende avvio a Cologna, il nuovo servizio dell’Infermiere di famiglia e di comunità (Ifec). Prosegue così il piano dell’Azienda Usl di Ferrara per il potenziamento delle cellule Ifec su tutto il Ferrarese. A Cologna l’ambulatorio Ifec si trova in via XXV Aprile, 23 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13 ed è aperto al pubblico senza appuntamento dal lunedì al sabato dalle 12 alle 13. I contatti sono: 338-9810297; ifc.cologna@ausl.fe.it. Gli infermieri di riferimento sono Iris Punzetti e Filippo Ascanelli. L’Ifec è un professionista che si occupa della promozione della salute, della prevenzione e della presa in carico, dal punto di vista infermieristico, delle persone nel loro ambiente di vita familiare e della comunità. Aiuta il paziente a gestire una malattia o una disabilità cronica in stretta sinergia con il medico di famiglia e con gli operatori della rete ospedaliera e territoriale. Il Servizio può essere attivato direttamente dal cittadino, dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta, dai reparti ospedalieri, dall’Ospedale di Comunità.