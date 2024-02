Oggi il brillamento di un ordigno

Operazione di brillamento bombe oggi dalle 10.30 alle 11 a Longastrino. In un campo della cooperativa agricola Bellini, sito in Via Argine Circondario Pioppa, all’incrocio tra le vie Ripalunga e del Mezzano, gli artificieri faranno esplodere dei residuati bellici rinvenuti di recete nel territorio di Portomaggiore. Per agire in sicurezza si dispone l’evacuazione di case ed edifici, nonché l’allontanamento delle persone e della popolazione residente, che non potrà fare rientro sino a cessate esigenze ed alle verifiche del caso.

Imposto il divieto di circolazione veicolare e pedonale, nonchè la sosta e permanenza nelle strade all’interno del perimetro di 150 metri. Sul posto anche forze dell’ordine, mezzi di emergenza e soccorso. Eventuali inadempienze verranno denunciate all’autorità giudiziaria.

n. m.