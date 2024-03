Olga, uccisa sotto gli occhi delle figlie

La classe 2 B di Codigoro racconta le storie di guerra ed i loro protagonisti

Olga Fabbri,

una storia codigorese

E’ importante conoscere la storia del proprio territorio per ritrovare le nostre origini. Il 19 febbraio le classi 2B, 3A e 3C si sono recate nella Sala del Municipio per assistere ad una commemorazione del giovane partigiano Ludovico Ticchioni, medaglia d’oro al valor militare. Arrestato il 27 dicembre 1944, venne torturato per avere informazioni utili all’arresto della sua compagnia. Rifiutò di rivelare i nomi dei suoi compagni e venne fucilato nella piazza centrale di Codigoro il 14 febbraio 1945. Ci ha commosso la frase del suo diario, riportata nella cella in cui era rinchiuso, "Sono sicuro che oggi sarà il mio ultimo giorno di vita. Non mi importa di morire".

Il 22 aprile 1945 saltò in aria il ponte di Codigoro alle 6 del mattino. Alle 8 arrivano i militari della 28ª Brigata Cremona aggregata all’esercito inglese. La jeep è fatta bersaglio dai cecchini della X Mas che poi scappano verso Mezzogoro, al seguito dei tedeschi in fuga dal giorno prima. Durante la fuga sparano dei colpi verso la piazza municipale, uccidendo il giovane Arnaldo Abbondanti, uscito dal suo nascondiglio troppo presto. Si era nascosto perché non voleva arruolarsi forzatamente nella RSI oppure deportato in Germania. Nel loro cammino presero in ostaggio due persone tra cui il marito di Olga Fabbri, Bruno “Sbarazin” Paolati. Questa con la figlia di pochi mesi in braccio e con a mano la figlioletta di dodici anni, seguì i soldati chiedendo la liberazione del marito. Uno dei militari esasperato dall’insistenza della donna le sparò un colpo di mitra uccidendola sotto gli occhi delle figlie. La vicenda ha ispirato la famosa sequenza del film neorealista “ Roma città aperta”di Roberto Rossellini in cui l’attrice Anna Magnani insegue il camion su cui era stato caricato il marito. Viene falciata davanti agli occhi del figlio e del prete impersonato da Aldo Fabrizi. Fu l’Onorevole Giancarlo Pajetta a raccontare quanto era accaduto a Codigoro a Roberto Rossellini, che poi adattò la vicenda alle esigenze cinematografiche del film.

Siamo super ansiosi di vedere il nostro lavoro pubblicato. Ci congratuliamo con le nostre compagne di classe che sono state premiate al concorso in memoria del maresciallo Savino Daloiso. Maria Antonia Vedovetto vincitrice. Marta Minguzzi e Francesca Abbondanti segnalati.

La classe 2 B del Comprensivo di Codigoro, del prof Gianluca Fusi.

