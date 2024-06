"On Air", gli alunni sono in onda. Prove di web radio all’Einaudi

"On Air – Siamo in onda", è il titolo dell’attività che oggi, dalle 9.10 alle 11, si realizzerà nell’aula magna dell’istituto Luigi Einaudi di Ferrara, in collaborazione con il prof Davide Grasso dell’Aldini Valeriani di Bologna, esperto nel settore radiofonico e audio. L’incontro, che coinvolgerà le classi 2C-3C e 4C, e studenti delle classi 1Q e 2Q può essere definito un’attività di presentazione di un progetto, nato 4 anni or sono, su proposta dall’animatore digitale prof Milena Bellantone, finanziato dai fondi Pnrr con l’obiettivo di promuovere la web radio di istituto e l’indirizzo servizi culturali e dello spettacolo. Le competenze che gli studenti hanno acquisito partecipando a questa attività di Web Radio e Creazione Podcast non sono l’unica ragione che ha dato vita al progetto. E’ stato stimolante pensare di poter scoprire talenti e offrire agli studenti una forma di aggregazione utile a realizzare prodotti semi-professionali come quelli che verranno presentati alla manifestazione. L’evento sarà presentato in diretta, in collegamento dallo Studio11, da un gruppo di studenti. Tanti i docenti che hanno contribuito: prof Masetti Luca, Vatrano Luca, Vatrano Ilario, Catania Patrizia, Greco Giuliana. Tra i presenti il direttore di Radio Dolce Vita di Ferrara, Alberto Benazzi, ed il referente della Fondazione Franchi di Firenze, Giulio Luzzi, l’assessore Dorota Kusiak, il dirigente scolastico Marianna Fornasiero (foto) e, in rappresentanza dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara, Teodora Liscio.