Pacchi alimentari ai bisognosi, supporto del Comune Il Comune di Codigoro ha siglato un protocollo con associazioni di volontariato per la distribuzione di generi alimentari a famiglie bisognose, riconoscendo il loro ruolo cruciale nell'assistenza sociale. Il Comune fornirà un contributo annuale alle associazioni per sostenere le spese e coordinare le attività, in linea con il nuovo regolamento comunale sull'assistenza economica e civica.