Paese in marcia per pulire le strade. Un ’bottino’ di 200 chili di rifiuti

Ben duecento chilogrammi di rifiuti: un chilo solo di mozziconi di sigarette. È questo il ‘bottino’ della passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free a Copparo, con il patrocinio del Comune di Copparo e in collaborazione con Clara. Nel pomeriggio di sabato scorso all’appuntamento nella zona artigianale, in via Vezio Bertoni, si sono presentate venticinque persone per indossare le t-shirt blu di Plastic Free e da lì partire per raccogliere nelle vicine aree verdi e lungo i marciapiedi i piccoli rifiuti.

All’iniziativa di cura dell’ambiente e del territorio si sono uniti per la prima volta i ragazzi di Cidas - Cooperativa Sociale settore disabilità, che con la loro presenza hanno arricchito ulteriormente il valore dell’evento, dimostrando come la collaborazione sia fondamentali per raggiungere obiettivi comuni. In tal senso si è registrato anche il coinvolgimento spontaneo di numerosi cittadini che, vedendo la raccolta in corso, hanno chiesto informazioni sull’iniziativa, che ha quindi rappresentato anche un importante momento di sensibilizzazione, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale.

Durante l’operazione sono stati raccolti, come detto, duecento chilogrammi di rifiuti: una cifra che assume un valore ancora maggiore considerando che molti dei rifiuti raccolti erano di piccole dimensioni, oggetti che vengono gettati a terra con noncuranza, senza consapevolezza, ma che arrecano danni all’ambiente Grande soddisfazione dunque per Plastic Free Copparo, che annuncia altri incontri, così da ribadire l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza per un territorio più pulito e di una sempre maggiore responsabilizzazione in una gestione coscienziosa dei rifiuti.

Da parte dell’amministrazione comunale di Copparo, tramite la pagina social istituzionale, è stato rivolto un sentito ringraziamento "a tutti i partecipanti, fra cui i ragazzi di Cidas, per questa efficace raccolta, che rappresenta un concreto momento di sensibilizzazione sull’importanza della tutela ambientale. Con la loro attività incoraggiano la collaborazione per una causa comune e promuovono il valore dell’impegno collettivo verso l’ambiente. E grazie agli organizzatori di questa bella iniziativa, che dimostra l’importanza della partecipazione attiva per un territorio più pulito e di una sempre maggiore responsabilizzazione in una gestione coscienziosa dei rifiuti. Il cambiamento parte da piccoli gesti".

Valerio Franzoni