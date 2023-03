Palazzo dei Diamanti, la facciata prende vita

di Francesco Franchella

Quando il progresso porta all’emozione, non è da considerarsi semplice sviluppo della tecnica, ma evoluzione dell’uomo stesso. Così capita di poter vedere la luce di un proiettore giocare e dialogare con l’arte del Quattrocento, illuminando un palazzo del Rinascimento con le immagini che quel palazzo contiene.

È il fulcro dell’evento ‘La Luce del Diamante’, che vedrà una serie di proiezioni tridimensionali di immagini sulle due facciate di Palazzo dei Diamanti, da venerdì 3 a domenica 5 marzo. È questa la terza edizione di videomapping a Ferrara, edizione organizzata dal Comune di Ferrara e da Ferrara Tua Spa, in collaborazione con Ferrara Arte, Fondazione Estense e Unife. "Le ultime edizioni – spiega l’assessore al commercio e turismo, Matteo Fornasini – si sono tenute nel periodo natalizio, in cui il turismo è più consistente. Quest’anno, invece, affrontiamo una nuova sfida, per attirare visitatori e turisti in altri mesi dell’anno e per rilanciare la grande apertura di Palazzo dei Diamanti". Non fa più notizia, infatti, il fatto che da più di dieci giorni sia stato riaperto il palazzo dopo lunghi lavori di restauro. Riapertura che ha coinciso con l’inaugurazione della mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, allestita al Diamanti dal 18 febbraio al 19 giugno 2023. "Il videomapping – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è una branca dell’arte che dà agli artisti la possibilità di sperimentare, in questo caso con l’arte espressa da una mostra che non si vedrà mai più, non è replicabile". Saranno proprio le grandi opere in mostra ad essere al centro del videomapping, creato ad hoc dagli artisti di ‘Neoproject’, Andrea Bernabini, Sala Caliumi e Davide Lavia (autori di ‘Ex Astris. Le stelle di Schifanoia colorano il Castello’, proiettato nel 2021 sul Castello Estense). A detta degli artisti, questo lavoro è stato tra i più impegnativi, a partire dalla mappatura di ogni singolo diamante presente sulle due facciate del palazzo.

La singola proiezione, fruibile gratuitamente da chiunque passi per Ercole I d’Este, avrà una durata di circa 13 minuti e sarà ripetuta ogni 15 minuti venerdì 3 marzo, dalle 20.30 alle 24, sabato 4 marzo dalle 18.30 alle 24 e domenica 5 marzo dalle 19 alle 24. In occasione delle tre giornate di proiezione di videomapping, la mostra allestita a Palazzo dei Diamanti prolungherà l’orario di apertura fino alle 23 (con ingresso dalla nuova caffetteria del Palazzo).

I videoproiettori e le attrezzature necessarie all’evento saranno allestiti e installati nei piani ammezzati di Palazzo Prosperi Sacrati e di Palazzo Turchi di Bagno (con la collaborazione dei Servizi Beni Monumentali e Unife). "Questo è l’esordio di Ferrara Tua come organizzatrice di un evento – così il presidente, Luca Cimarelli – un evento importante, non solo per la sua spettacolarità, ma anche perché vede coinvolti insieme pubblico e privato: un bene per la città e per i cittadini". Questi gli sponsor: Quisisana, E-on, Natur-house, Txt, Digital Neon, Bonifiche Ferraresi, Dondi Multistore, Sipro, Hera, Emporio San Lorenzo, Hera Luce, Dinamica media e InFerrara. "Gli spettacoli di videomapping – commenta Giovanni Polizzi, presidente Fondazione Estense – sono ogni volta un’emozione unica, in grade di commuovere chi vede lo splendore della propria città accompagnato da immagini e da musiche sempre bellissime".