Il Palio si apre con l’omaggio delle Frecce Tricolori. Il corteo e i quattro drappi

Ferrara, 4 maggio 2024 – Si apre il maggio del Palio, salutato dalle Frecce Tricolori e dalla benedizione dei Palii in cattedrale. La giornata di oggi si è aperta al Ridotto del teatro Comunale con la presentazione dei Palii, realizzati dagli studenti del liceo artistico Dosso Dossi. Erano presenti il vicesindaco Nicola Lodi, il presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti e la cocente coordinatrice del progetto palio 2024 del Dosso Dossi Simona Rondina. Un momento formale preceduto dall’esibizione di musici e sbandieratori delle contrade. "Quella con il Dosso Dossi è una partnership di cui siamo orgogliosi – ha spiegato Borsetti –. Il mese di maggio vedrà diversi appuntamenti legati al palio, dove i protagonisti principali saranno le contrade e la corte ducale".

Tra gli appuntamenti i giochi delle bandiere, il ‘magnifico corteo’ con un ospite a sorprersa (si vocifera di una nota attrice) e il gran finale il 25 maggio con le gare in piazza Ariostea. "Si tratta di quattro Palii – ha aggiunto Lodi – davvero originali per un’edizione del Palio importante. Puntiamo a incrementare la presenza di persone e turisti attratti da questo momento unico per la città". I quattro studenti dell’istituto (supportati da altrettanti gruppi tutti della V A dell’indirizzo ‘Arti figurative’) autori dei palii sono Alice Saponaro (San Paolo), Denys Daniv (San Romano), Paola Elaborato (San Maurelio) e Irene Buzzola (San Giorgio). Gli studenti, dopo un lavoro di alcuni mesi, hanno dapprima realizzato un ‘bozzetto’ per poi scegliere quelli da realizzare.

Nel primo pomeriggio grande entusiasmo e tantissime persone con lo sguardo verso il cielo per assistere e applaudire la prima uscita della stagione da parte degli MB-339 Pan delle ‘Frecce Tricolori’, le quali hanno effettuato un sorvolo su corso Martiri della Libertà. Il passaggio delle Frecce Tricolori, in anticipo rispetto all’orario annunciato, ha lasciato una lunga scia tricolore nel cielo sopra la città. L’esibizione ha salutato così la successiva cerimonia della benedizione dei Palii e dei Ceri che si è tenuta in cattedrale.

Il tutto preceduto dal lungo corteo in costume, in testa il vicesindaco Nicola Lodi e il presidente della Fondazione Nicola Borsetti, seguiti dalle contrade e dalla corte ducale. Una cerimonia celebrata, in una cattedrale gremita di persone, dall’arcivescovo Gian Carlo Perego, il quale ha sottolineato come la città viva in maniera molto partecipata e con grande passione gli eventi del Palio. Al termine della funzione la benedizione dei Palii e dei Ceri, come da antica tradizione. Un sabato che si è concluso alla sera con lo spettacolo di videomapping ‘D’arme & D’amore’ sulla facciata del palazzo Ducale, con immagini e storie del Palio.