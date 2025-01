Parla Tagliavia (Cisl): "Una cabina di regia per lavoro e ripresa"

Giuseppe Tagliavia, segretario generale della Cisl. Sindacato che, anche l’anno scorso, ha aumentato il numero di iscritti (+1,3% sul 2023) e l’erogazione dei servizi. Secondo indiscrezioni raccolte dal Carlino, il sindaco Alan Fabbri ha, come priorità nelle linee di mandato, il tema del lavoro. Come legge questa scelta?

"È un chiaro segnale di attenzione a un problema reale che non caratterizza solo il comune capoluogo, ma tutto il territorio. In particolare il Basso Ferrarese. Su questo versante, noi saremo accanto al primo cittadino e all’amministrazione perché la sfida del lavoro non può non vedere coinvolta una forza sociale come la Cisl. Il lavoro, deve essere di qualità. Laddove viene creata occupazione e si lavori in questo senso, noi ci saremo".

Allarghiamo lo sguardo al livello provinciale. A che punto siamo con le crisi aziendali più significative a cui abbiamo assistito in questi mesi (Berco ed ex Tollok)?

"Non sono ancora finite le crisi. Restiamo con il fiato sospeso. Ma non sono solo lì i problemi che vanno affrontati. Certo, anche da quanto è emerso da un report elaborato dal nostro centro studi, a soffrire maggiormente è il Basso Ferrarese. Ma anche nel centese, l’onda lunga della crisi del settore automotive è ancora molto preoccupante".

A questo punto, qual è la ricetta che proponete?

"Bisogna senz’altro rivedere il Patto per il Lavoro- Focus Ferrara. Al momento, malgrado ottime dichiarazioni d’intenti, non abbiamo assistito a risultati concreti e tangibili. Per cui, va cambiato l’approccio e reso molto più operativo. Anche da parte della Regione, occorre un occhio di riguardo per il nostro territorio".

Sul piano locale, ha in mente qualcosa?

"Sì, sarebbe importante istituire una cabina di regia, coinvolgendo associazioni di categoria e sindacati con lo scopo non solo di monitorare l’andamento dell’economia del territorio ma anche di proporre soluzioni condivise che mirino a irrobustire il tessuto produttivo, tutelando i livelli occupazionali. Sarebbe importante, anche per rafforzare i rapporti tra parte sociale e datoriale. Chiaramente, mi immagino uno spazio aperto alla collaborazione anche con altre istituzioni".

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato il decreto di istituzione della Zona Logistica Semplificata per il nostro territorio. Come vede il ruolo della Cisl nella concertazione che sarà avviata?

"La Zls è un’opportunità straordinario per tutto il nostro territorio. Non solo per il Comune capoluogo, che immagino avrà comunque un ruolo di traino in qualche modo. Ma, coinvolgendo diversi comuni e aree piuttosto significative anche della provincia, potrà essere una leva davvero significativa per lo sviluppo. Certo, il nostro grande gap è quello delle infrastrutture, come peraltro ha ricordato recentemente il presidente di Abi, Antonio Patuelli in un convegno a Ferrara".

Federico Di Bisceglie