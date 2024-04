Passini e Quisisana premiate. Due nuove imprese storiche

Cento anni di ‘storia’ e ancora in attività: con queste motivazioni ieri Paolo Govoni, vice presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, ha premiato in una toccante cerimonia - formalizzandone l’iscrizione nel Registro nazionale delle imprese storiche d’Italia istituito da Unioncamere - 2 nuove imprese ferraresi (Passini Umberto e Casa di cura Quisisana Srl), che si aggiungono alle 16 aziende della nostra provincia già in possesso del prestigioso riconoscimento.

"Senza queste imprese – ha sottolineato Govoni – rischieremmo di vivere in un eterno presente senza radici nel passato e senza chiare aspirazioni di futuro. Ferrara e il suo territorio vantano un primato nella storia italiana: è lungo le sponde del fiume Po che sono sorte le prime industrie del nostro Paese. Qui donne e uomini d’ingegno hanno saputo sfruttare la forza idrica per generare, fin dall’inizio dell’Ottocento, quelle imprese agricole, artigiane, dell’industria e dei servizi che hanno dato il via allo sviluppo socio-economico di una fetta importante del nostro territorio. Nel corso degli ultimi due secoli, altre migliaia di imprenditori hanno saputo seguire il loro esempio, aiutati da una manodopera qualificata e ad altissimo profilo professionale. Questo patrimonio storico – ha concluso il vice presidente della Camera di commercio – rappresenta una ricchezza di incalcolabile valore, espressa anche da quelle imprese longeve che hanno saputo adeguarsi alle mutate esigenze dei tempi e sono tuttora presenti sul mercato. Una ricchezza che va portata alla conoscenza di un pubblico il più vasto possibile, usufruendo di uno strumento qual è il Registro che incontra sempre più l’attenzione delle persone".