"Petrolchimico a Ferrara, settore in balia dell'incertezza: si continua a rimandare" Il Ministro del Made in Italy Urso è stato invitato a visitare il petrolchimico di Ferrara, ma l'incontro è stato rimandato. Occorre un governo locale più incisivo e un progetto nazionale dell'industria chimica per dare risposte alla crisi della filiera.