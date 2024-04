"Piscina, dopo il danno la beffa. Dateci i tempi di questi lavori"

"Dopo il danno ora arriva anche la beffa, quella di avere la piscina completata, ma di non poterla vedere agibile da subito come i cittadini si attendevano e di vedere un bel pezzo di storia della nostra comunità andare in fumo". E’ quanto sostiene in un’interpellanza a nome dell’intero gruppo Marcello Grilanda, consigliere di Uniti per Portomaggiore, riguardo il cantiere della piscina comunale, vicino al traguardo dopo quasi cinque anni di cantiere quasi infinito. L’amministrazione Bernardi sta infatti lavorando per individuare gli operatori economici per la gestione del centro sportivo mediante partenariato pubblico-privato. Secondo Marcello Grilanda "la giunta ha puntato dritto all’ipotesi di partenariato pubblico privato, quale mera scelta politica non suffragata da valutazioni di convenienza né da valutazioni in ordine alla tempistica necessaria per vedere finalmente aperto al pubblico l’impianto natatorio, nonostante avesse avuto ben cinque anni di tempo per valutare che nel Centro sportivo esistevano criticità, comprese quelle riguardanti lo stesso progetto di ristrutturazione e per mettere in piedi iniziative finalizzate ad eliminare le criticità evidenziate". Grilanda chiede: "Come mai queste valutazioni non sono state fatte negli anni precedenti? Quali sono i tempi previsti per la realizzazione di questi ulteriori lavori? E se non saranno condizionati i tempi, non avete valutato che saranno limitate le condizioni di accesso alla piscina?".