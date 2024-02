Ponte Mascellani, via alle opere. Conclusa la posa di 16 nuovi pali

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori della Provincia per il nuovo ponte Mascellani lungo la strada provinciale 15 (via del Mare) a Lagosanto. Il cantiere iniziato lo scorso novembre ha portato a termine la demolizione della vecchia struttura e la verifica dei rischi per l’eventuale presenza di ordigni inesplosi della seconda guerra mondiale. Si è da poco conclusa anche la posa dei sedici pali di fondazione delle due spalle, ciascuno del diametro di 80 centimetri e profondi 15 metri. A fine marzo si prevede di portare a termine la prova di carico sui pali e, a seguire, si provvederà alla costruzione delle spalle del nuovo ponte. L’intervento prevede un investimento per la Provincia di oltre 1,1 milioni di euro, finanziati con risorse del Ministero Infrastrutture e trasporti e realizzato dall’impresa Dema s.r.l. di Bosco Mesola, che si è aggiudicata l’appalto. "Stando ai programmi – riferiscono dagli uffici del Castello Estense - la conclusione del cantiere, con il nuovo ponte finito, è prevista per giugno 2024": fino ad allora il divieto di transito con deviazione del traffico lungo le strade provinciali 32 Luigia e 53 Codigoro-Lagosanto.