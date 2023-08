Ponte su Diversivo a Scortichino: Cme di Modena ripristina intervento atteso

SCORTICHINO

Accelera decisamente l’iter verso il ripristino del ponte di Scortichino sul Canale Diversivo, un intervento estremamente atteso dai lavoratori e dai residenti della frazione. Si è infatti appena conclusa la gara d’appalto e a vincerla è stato il modenese Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa. Le somme a disposizione per il ripristino ammontano a complessivi 390 mila euro, messi a disposizione per 170 mila euro ciascuno dal Comune di Bondeno (avanzo di bilancio) e dalla Provincia di Modena, e per 50 mila euro dal Consorzio di Bonifica Burana. "Già all’inizio della prossima settimana avremo un importante incontro in loco con la ditta assegnataria – fanno sapere il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Il ponte che collega i territori di Bondeno e Finale Emilia è strategico per i collegamenti quotidiani dei lavoratori, degli studenti e del trasporto merci. Pur non essendo mai stato completamente chiuso al traffico, la sua messa in sicurezza e il ritorno della circolazione a senso alternato saranno certamente indispensabili per riportare la normalità". Il ponte di Scortichino risale agli anni ’60, quando a costruirlo fu il Consorzio di Bonifica Burana. A seguito di verifiche statiche è stata riscontrata l’idoneità del manufatto ai carichi verticali ma allo stesso tempo la necessità di provvedere a interventi di risanamento e riparazione delle parti deteriorate.