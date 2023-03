Premio Niccolini, cento libri in concorso Ecco autori e titoli dei volumi vincitori

Sono stati resi finalmente noti i nomi dei vincitori dell’undicesima edizione del Premio Niccolini, in concorso con opere presentate nella sezione ‘Opere di Argomento Ferrarese’ e in quella di ‘Solo Autori Ferraresi’. Degli oltre 100 volumi in concorso, con il contributo di commissioni specialistiche, il consiglio di indirizzo del lascito, ha selezionato le opere. Per quanto riguarda il concorso per opere di argomento ferrarese, risultano vincitrici a pari merito, con un premio di 1.700 euro ciascuna, ‘Le carte dell’archivio di Santa Maria di Pomposa (932-1050)’ di Corinna Mezzetti, e ‘Musica tra le pagine. Sette note ferraresi da Palazzo Paradiso’ di Enrico Spinelli. Seconde classificate a pari merito, con un premio di 1.300 euro ciascuna, ‘Lodovico Ariosto, Cinque canti, edizione critica’ di Valentina Gritti e ‘Migrazioni bassopadane. Un secolo di mobilità residenziale nel Ferrarese (1861-1971)’ di Michele Nani. Terze classificate a pari merito, con un premio di mille euro ciascuna, ‘Ferrara. La storia nelle epigrafi’ di Paola Marescalchi e Rita Castaldi e ‘Ristoranti, caffè, osterie, alberghi di un tempo. Storie, personaggi e ricette dell’antica Ferrara e dei suoi Lidi’ di Marco Nonato.

Per quanto riguarda il concorso per soli autori ferraresi, nel settore poesia risultano vincitrici a pari merito, con un premio di 1.300 euro ciascuna ‘Un tratto silenzioso’ di Monica Pavani e ‘Lupa a Gennaio’ di Massimo Scrignoli. Il secondo premio di mille euro viene assegnato a ‘Lembi e le sette chiese’ di Lucia Boni. Narrativa: prima classificata e vincitrice del premio che ammonta a 1.300 euro ‘Qin Shi Huang Di. Imperatore per sempre’ di Anna Chiara Venturini. Il secondo premio di mille euro viene assegnato a ‘Memorie di un ciliegio’ di Luigi Dal Cin. Il terzo premio di 800 euro va a ‘Partigiano in camicia nera. La storia vera di Uber Pulga’ di Alessandro Carlini. Saggistica: prima classificata e vincitrice del premio che ammonta a 1.300 euro ‘Vita di mafia. Amore, morte e denaro nel cuore del crimine organizzato’ di Federico Varese. Il secondo premio di mille euro viene assegnato a ‘Vera religio. Marsilio Ficino e la tradizione ebraica’ di Guido Bartolucci. Il terzo premio di 800 va a ‘La sindrome del pallone. Origine, natura e cura della mania del calcio’ di Marcello Carrà.