Prorogata la scadenza per il concorso Movin’Up Spettacolo-Performing Arts, nuove candidature entro il 12 aprile

I promotori del concorso Movin’Up Spettacolo-Performing Arts rendono noto che l’originario termine di scadenza (oggi alle 12) per la presentazione delle candidature è stato prorogato alle 12 di venerdì 12 aprile. Il tutto in considerazione dell’alto numero di richieste di informazioni pervenute, anche negli ultimi giorni utili, e dei numerosi accessi alla piattaforma web, al fine di agevolare il completamento delle domande da parte degli artisti e di favorire la piena attuazione del programma di sostegno alla mobilità. Rimangono inalterate le modalità e il regolamento di partecipazione originariamente previsti. Viene posticipata con lo stesso termine anche la scadenza di presentazione della manifestazione di interesse per il premio speciale Movin’Up In. La commissione si riunirà nelle settimane successive a tale nuova scadenza e i risultati verranno resi pubblici a fine maggio.