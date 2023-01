"Racconto il paese in cinque libri Memorie e vite raccolte in decenni"

Dopo le ultime "fatiche editoriali", Carlo Paganini, instancabile, sta realizzando un volume, il quinto, su Codigoro. Si potrebbe definire un ritorno a casa, poiché 82 anni fa, all’età di soli due mesi i genitori vennero ad abitare a Pontelangorino, una frazione codigorese, facendo poi l’avviamento agrario nel capoluogo di comune e vivendo nella frazione fino agli anni ‘60. Un libro che va allo scoperta dei vari personaggi, alcuni famosi altri meno, viventi o scomparsi, della comunità, spaziando dalla cultura all’arte, dalla politica allo sport, sempre con tanto garbo e rispetto. Nei suoi precedenti volumi, narra di memoria e ricordi, cristallizzando così le vicende di tante persone che hanno dato vita ad iniziative e attività culturali, arricchendo il paese, di cui si perderebbe memoria, senza il meticoloso e certosino lavoro, cominciato da mesi e svolto dall’autore. Nella presentazione del suo ultimo libro, in biblioteca a Migliarino, di fronte ad un foltissimo pubblico, Romano Sgarzi, disse che "i suoi volumi, raccontano la vita, parlano di noi, e ci rende consapevoli di essere protagonisti e creatori di storia, circoscritta certo, ma regalandoci dignità, unicità e identità", proprio come succederà per il libro, che fra qualche mese vedrà la luce, su Codigoro, dopo aver fatto oltre 100 interviste, di Carlo Paganini.

cla. casta.