Radici spirituali, il jazz di Ottaviano

Stasera alle 21.15 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) arriva Roberto Ottaviano con ‘Eternal Love People’ (Roberto Ottaviano, sax soprano, Marco Colonna, clarinetti, Alexander Hawkins, pianoforte, Giovanni Maier, contrabbasso, Zeno De Rossi, batteria). Passato per esperienze formative altamente qualificanti, Ottaviano ha fatto e continua a fare la storia del jazz italiano. Impressionante l’elenco delle sue collaborazioni internazionali: Da Dizzy Gillespie ad Art Farmer passando per Chet Baker. Eternal Love, il suo ultimo progetto, ha le proprie radici nella spiritualità africana. Come in una preghiera o una evocazione, il gruppo omaggia le musiche di Don Cherry, Charlie Haden, John Coltrane e Dewey Redman.