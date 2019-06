Ferrara, 22 giugno 2019 – Quando ha visto il bandito correre fuori dal supermercato non ci ha pensato nemmeno un secondo. Come in un’azione di rugby lo ha placcato e trattenuto fino all’arrivo della polizia e delle manette. L’eroe del giorno è una di quelle persone che veleggiano ai margini delle nostre esistenze. E che troppo spesso, nella fretta distratta della quotidianità, evitiamo con un sorriso. Lui è un giovane migrante nigeriano che sbarca il lunario facendo l’elemosina davanti al supermercato Pam di Porotto. Negozio nel quale, intorno alle 18 di ieri, è entrato un nordafricano con una sfilza di alias e precedenti di polizia, oltre a un ordine di espulsione mai rispettato.

L’uomo si è impossessato di due bottiglie di liquore Baileys e ha cercato di uscire senza pagare. La cassiera, però, se ne è accorta e ha cercato di fermarlo. Lui ha reagito con violenza, spintonandola e colpendola con una delle bottiglie che stava cercando di sgraffignare. Un gesto che è bastato a liberarsi della malcapitata ma non del ragazzone all’ingresso che, dalla sua ‘postazione’, aveva visto tutto.

Quando il ladro è uscito si è quindi trovato la strada sbarrata. Ha cercato di fuggire ma il nigeriano non gliene ha dato la possibilità. Senza la minima esitazione, lo ha afferrato e immobilizzato. Nel frattempo, dal supermercato è partita la chiamata alla polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante che ha portato il nordafricano in questura. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per rapina e denunciato per inottemperanza al foglio di via. Alla fine di tutto è stato rimesso in libertà.