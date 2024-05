Riapre la caserma dei carabinieri

Dopo i lavori di riqualificazione sulla struttura, iniziati nel settembre 2018, la Stazione Carabinieri non solo assume il nuovo nome di Tresignana (per uniformarsi a quello del comune nato il 1° gennaio 2019 dalla fusione delle municipalità di Tresigallo e Formignana), ma torna a ricevere il pubblico all’interno della caserma in via Roma 48 a Tresigallo. L’allora Stazione di Tresigallo fu temporaneamente chiusa per poter garantire lo svolgimento in sicurezza di numerosi lavori, resisi necessari a seguito dell’individuazione di alcune criticità nello storico edificio. Durante gli interventi, la Stazione Carabinieri era stata ripiegata nella sede della Compagnia di Copparo, mantenendo comunque la presenza nel Comune di Tresignana mediante un front-office allestito negli spazi del municipio di Tresigallo, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale: i carabinieri non hanno mai fatto mancare la loro presenza anche nelle strade, con una azione incessante di controllo del territorio. Il 30 aprile scorso, terminati i lavori, i militari sono potuti finalmente rientrare nella loro sede. L’orario di apertura al pubblico è tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 11.30.