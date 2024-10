"Riportate i farmaci che non usate". Progetto comune in venti farmacie

E’ stato presentato ieri, presso la Farmacia Bornazzini di Codigoro, il progetto "I farmaci che non usi riportali in farmacia", promosso e sostenuto da Clara, in collaborazione con l’Impresa sociale Last Minute Market* e Federfarma Ferrara. Un’iniziativa che invita i cittadini a donare i farmaci inutilizzati ma ancora validi, compiendo così un’importante azione di responsabilità sociale. Erano presenti l’amministratore unico e direttore generale di Clara, Annibale Cavallari, Cecilia Bornazzini, consigliere di Federfarma Ferrara, e Matteo Guidi, amministratore delegato di Last Minute Market. Hanno già aderito 20 farmacie in tutta la provincia ed il progetto della durata di 4 anni prevede che al termine si raggiunga quota 80 farmacie, dove i cittadini più sensibili possono depositare negli appositi contenitori di colore arancione, ben distinguibili da quelli dedicati alla raccolta dei medicinali scaduti. I contenitori arancioni sono già stati collocati nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa e i farmaci raccolti vengono poi ritirati, selezionati e catalogati da Last Minute Market e redistribuiti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si occupano di assistenza sanitaria in Italia o all’estero attraverso progetti di cooperazione decentrata, ma anche a livello locale. "Voglio sottolineare – ha precisato Cecilia Bornazzini – come da sempre i codigoresi siano attenti a non sprecare farmaci che non utilizzano più, o perché è cambiata la terapia farmacologica, e ci chiedano dove portarli per non sprecarli. Una dimostrazione di un grande senso di responsabilità".

Per Cavallari si tratta di un’iniziativa a tutto campo che si discosta dal core business di Clara, "perché raccogliamo farmaci non scaduti dando un servizio a tutta la popolazione che si traduce in un gesto di responsabilità verso la salute e l’ambiente. "In tutta la regione raccogliamo farmaci del valore di circa un milione di euro all’anno e non possiamo che essere lieti di questi progetto che aiutano le persone che hanno bisogno di medicine e a volte non possono acquistarle". E’ stata la conclusione di Matteo Guidi per Last Minute Market, un’Impresa Sociale dal 2019, componente della piattaforma europea sugli sprechi e le perdite alimentari. c. c.