Risate a tavola con Vito al De Micheli

Dopo l’esordio di successo con Sergio Cammariere, il cartellone del Teatro De Micheli prosegue con Vito e ‘L’altezza delle lasagne’. Il "monologo di sopravvivenza gastronomica", di Francesco Freyrie e Andrea Zalone, con l’assistenza drammaturgica e la regia di Daniele Sala, andrà in scena al Comunale di Copparo sabato alle 21. Il noto attore bolognese torna in teatro con questo nuovo esilarante monologo il cui fil rouge è il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. Con la comicità che lo contraddistingue, Vito prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per le allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. "Non offendo e non giudico nessuno – dichiara Vito –, ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi". La morale? Resta sempre la stessa: cucinare con amore, per chi si ama (compresi sé stessi), amando l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi. È possibile trovare il biglietto sulla piattaforma Vivaticket e in biglietteria del teatro, aperta oggi dalle 15 alle 18, domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13.