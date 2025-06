"Risse tra giovani. Serve sicurezza"

I ferraresi già da settimane stanno affollando i lidi ferraresi, famiglie e giovani, tra quest’ultimi Marco Bombonati spiega: "In questi ultimi anni abbiamo visto, con dispiacere, che nella zona dei lidi, tra Estensi e Spina, servirebbero più controlli e quindi più sicurezza. I fatti accaduti raccontano come gruppi di giovani accerchiano altri per rubare". E ancora: "Forse sarebbe opportuno che nei bagni ci fosse una diffusa organizzazione di eventi, anziché concentrarci principalmente su un paio, così tutto il territorio sarebbe vissuto in maniera ampio. Altra cosa sono i costi degli ombrelloni, abbiamo notato una crescita dei prezzi. Sono tutti aspetti migliorabili, seppure ai lidi si sta bene per trascorrere le vacanze".