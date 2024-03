"Rogo al poligono, condanna ingiusta. Minarelli non merita tutto questo"

Dopo la condanna nei confronti dell’ex sindaco di Portomaggiore Nicola Minarelli per il rogo al poligono del gennaio 2016 dove morirono tre persone, arrivano gli attestati di stima e, sopratutto, la solidarietà dei sindaci. In coro i primi cittadini sottolineano un’ingiustizia: "Non possono sempre ricadere le colpe su chi amministra una città". Tanti, come detto, gli interventi in difesa di Minarelli. A cominciare dal sindaco di Argenta Andrea Baldini: "”La condanna di Nicola Minarelli per la vicenda del Poligono di Portomaggiore ha dell’incredibile. – commenta il Sindaco Andrea Baldini – Sono convinto che questa nuova sentenza, che ribalta i primi gradi di giudizio, sia da attribuire a un vuoto normativo e alla volontà di individuare necessariamente un colpevole. Il carico di responsabilità che quotidianamente viene attribuito ai Sindaci è enorme; ognuno degli 8.000 sindaci italiani ne è consapevole, ogni giorno, nel quotidiano, ordinario e straordinario, esercizio delle sue funzioni. Esprimo solidarietà a Nicola Minarelli". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Cento Edoardo Accorsi: "Le sentenze si rispettano, sempre. Così come è massima la fiducia negli organi della giustizia – sottolinea il sindaco di Cento Edoardo Accorsi – Ciononostante, pur senza aver letto le motivazioni della corte non ancora disponibili, non posso che esprimere disappunto per la condanna di Nicola, oltre che grande dispiacere. Così passa un principio per cui un sindaco, a prescindere dal colore politico che rappresenta, in una città sia responsabile di qualsiasi cosa, anche al di fuori dalle proprie aree di competenza. Dispiace che debbano essere persone per bene, che hanno dedicato totalmente anni della propria vita per la cosa pubblica, a pagare per altri. A Nicola, e alla sua famiglia, esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà". Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi sottolinea che "seppur nella consapevolezza della tragica, grave vicenda che ha colpito diverse famiglie e la comunità di Portomaggiore, non è giusto che siano ritenuti responsabili i sindaci per qualsiasi evento". In difesa di Minarelli anche la segreteria provinciale Pd: "La tragica vicenda ha nel suo transitorio esito giudiziario un che di assurdo, lasciando intatto il dolore per il tragico evento, rinnovando la vicinanza alle famiglie

per la perdita dei loro cari. crediamo importante sottolineare alcune perplessità sulle valutazioni totalmente opposte dei giudici di secondo grado, con il rischio di allontanare sempre di più le persone dall’ambizione di voler amministrare e governare un territorio con competenza e dedizione, caratteristiche che riconosciamo in pieno a Minarelli".