Ruba una borsa e un pc da un’auto. Militare in borghese riesce a fermarlo

Un carabiniere della compagnia di Cento, libero dal servizio, ha notato un 50enne già noto alle forze dell’ordine che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio di un centro commerciale della città del Guercino.

Il militare ha quindi deciso di tenerlo d’occhio e, dopo pochi istanti, si è accorto che lo stesso aveva asportato da un’auto lasciata inavvertitamente aperta dalla proprietaria una borsa contenente un computer portatile. Il malvivente però, vistosi scoperto, ha lasciato cadere la borsa ed è scappato. Il computer è stato recuperato e subito restituito alla vittima che ha ringraziato i militari per il pronto intervento prestato mentre, al termine degli accertamenti, il responsabile è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara per tentato furto aggravato. Un’altra operazione di controllo del territorio andata a buon fine grazie al prezioso servizio svolto dagli uomini dell’Arma della compagnia di Cento.

Ancora una volta la presenza capillare ha permesso di fermare un ladro che avrebbe arrecato dei danni all’ennesima vittima. Cogliere sul fatto un malvivente conferma la presenza costante offerta dagli uomini dell’Arma che, non sono a Cento, hanno alzato l’asticella contro la microcriminalità.